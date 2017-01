Van Gerwen maakt droom waar in Londen

LONDEN - Michael van Gerwen mag zich nu met recht de beste darter van de wereld noemen. De onbetwiste nummer één van de wereldranglijst miste nog één hoofdprijs in zijn unieke prestatiereeks over de laatste twaalf maanden. Het ontbrekende WK-goud veroverde hij maandagavond in Londen op karakter en kwaliteit. Na een evenwichtige openingsfase (2-2) was er voor de onttroonde titelhouder Gary Anderson uit Schotland geen houden meer aan: 7-3.

Door ANP - 2-1-2017, 23:00 (Update 2-1-2017, 23:06)

In de vierde leg van de negende set deed zich een bizar incident voor. Vlak voordat Van Gerwen wilde aanleggen voor een belangrijke pijl, trachtte een bezoeker er op het podium met de trofee vandoor te gaan. De onverlaat kon snel worden ingerekend, maar de concentratie was met name bij de Nederlander even verstoord. Hij verloor daardoor nog wel de negende set (2-3), maar sloeg daarna alsnog toe in de tiende set (3-2).

Voor Van Gerwen was het zijn tweede wereldtitel in zijn derde WK-finale. In 2014 versloeg de 27-jarige Brabander de Schot Peter Wright in de eindstrijd. Met zijn tweede triomf verdiende 'Mighty Mike' ruim 400.000 euro. Anderson trad voor de vierde keer in de hoogmis van het darten op. De 46-jarige Schot won de wereldtitel in 2015 en 2016 en verloor in 2011 van de Brit Adrian Lewis. Hij moest in Alexandra Palace genoegen nemen met ongeveer 190.000 euro.