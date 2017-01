Nederlanders achter Tsjech Kolomy bij trucks

ANP Nederlanders achter Tsjech Kolomy bij trucks

RESISTENCIA - De Nederlandse trucks moeten na de eerste etappe van de Dakar Rally in de achtervolging. De Tsjech Martin Kolomy was maandag met zijn Tatra de snelste in de eerste klassementsproef van de rally.

Door ANP - 2-1-2017, 19:55 (Update 2-1-2017, 19:55)

Kolomy legde de 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asunción en Resistencia af in precies dertig minuten. Dat was dertien seconden sneller dan de Nederlandse Iveco van Ton van Genugten. Een andere Nederlander, Martin van den Brink, zette met zijn Renault de derde tijd op de klok.

Gerard de Rooy mocht als winnaar van vorig jaar als eerste van start in de eerste etappe. De ervaren coureur kende echter pech met zijn Iveco. Gehinderd door een lekke linkerachterband moest de tweevoudig winnaar van de Dakar Rally 42 seconden toegeven op de Tsjech. Daarmee bezette hij de vijfde plek.