Niki Terpstra over zijn komend wielerseizoen: ’Probeer altijd mijn kans te pakken’

Foto AFP/Belga Vies van het slijk na zijn zege in de Grand Prix Samyn.

ALKMAAR - Het programma van Niki Terpstra (32) staat eigenlijk al jaren vast. Via de zandbak, over Belgische kasseien, langs Franse vergezichten, door Spaanse bergketens naar het wereldkampioenschap, dat dit jaar in het Noorse Bergen is. Op verzoek van deze krant neemt de renner van Quick-Step Floors, nippend aan een cappuccino in zijn favoriete Alkmaarse koffietentje, alvast het wielerseizoen 2017 door.

Door Kees van Dalsem - 2-1-2017, 11:13 (Update 2-1-2017, 11:13)

Zesdaagse van Rotterdam

(5-10 januari)

„Eigenlijk begin ik al vijf jaar hetzelfde aan mijn seizoen. In januari rijd ik de Zesdaagse van Rotterdam...