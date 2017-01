Regen spelbreker voor Bertens in Auckland

AUCKLAND - Kiki Bertens moet nog even wachten op haar eerste zege van 2017. De Nederlandse tennisster is maandag goed begonnen aan haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Lauren Davis in de eerste ronde van het toernooi in Auckland. Het duel werd echter afgebroken vanwege regenval. Bertens leidde op dat moment met 5-3 in de eerste set.

Door ANP - 2-1-2017, 8:33 (Update 2-1-2017, 8:33)

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt hervat. Bertens is de nummer 22 van de wereld, Davis staat 61e. Vorig jaar troffen beide speelsters elkaar ook in Auckland. Bertens won toen, in de kwalificaties, met 6-4 6-2. De beste tennisster van Nederland doet voor de vierde keer mee aan het toernooi in Nieuw-Zeeland. Ze verloor in 2015 en 2016 in de eerste ronde. In 2012 bereikte Bertens de kwartfinales.

Als Bertens wint, treft ze Kurumi Nara. De Japanse versloeg de Duitse Antonia Lottner in de eerste ronde: 6-2 6-2.