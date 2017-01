Darter Taylor: ik kom terug

LONDEN - Met de woorden 'I'll be back' heeft dartslegende Phil Taylor zondag een einde gemaakt aan de speculaties over zijn toekomst. De 56-jarige Engelsman wil volgend jaar weer meedoen aan het WK, hoewel hij lang meer zo onaantastbaar is als vroeger. Taylor werd vrijdag in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Raymond van Barneveld (5-3).

,,Ik ben hierdoor vastbesloten om harder te werken om mezelf weer te verbeteren'', zei de zestienvoudig wereldkampioen op nieuwjaarsdag op de website van de PDC. ,,Volgend jaar kom ik hier terug en doe ik een nieuwe poging. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, omdat ik weet dat ik beter kan dan wat ik heb laten zien. Maar ik stop er niet mee'', aldus 'The Power', die eerder had geroepen aan het einde van 2017 te stoppen. De meest succesvolle darter aller tijden veroverde in 2013 zijn laatste wereldtitel.