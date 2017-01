Vos ook de beste in Baal

BAAL - Marianne Vos heeft zondag haar derde zege in vijf wedstrijden geboekt. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden was op nieuwjaarsdag de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Belgische Baal.

Door ANP - 1-1-2017, 14:53 (Update 1-1-2017, 14:53)

Vos, die ook al won in Heusden-Zolder en Diegem, koos twee ronden voor het einde de aanval en kreeg de Belgische Ellen Van Loy mee. De Brabantse wist de Vlaamse uit het wiel te rijden en reed de laatste ronde alleen aan kop. Ze kwam met ruime voorsprong op Van Loy over de finish. Regerend wereldkampioene Thalita de Jong spurtte naar de derde plaats.