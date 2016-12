Van Barneveld verslaat Taylor op WK

ANP Van Barneveld verslaat Taylor op WK

LONDEN - Darter Raymond van Barneveld heeft vrijdag de halve finales van het WK bereikt. De 49-jarige Hagenaar versloeg zijn 'eeuwige' rivaal Phil Taylor, de zestienvoudig wereldkampioen, in een spannend en intens gevecht met 5-3 (3-1 1-3 3-2 3-2 0-3 2-3 3-0 3-2). 'Barney' strijdt op nieuwjaarsdag met landgenoot en topfavoriet Michael van Gerwen om een plek in de eindstrijd van het mondiale toernooi in Londen.

Door ANP - 30-12-2016, 23:39 (Update 30-12-2016, 23:39)

De finale wordt in ieder geval een duel tussen een Nederlander en een Schot. De andere halve finale gaat tussen de Schotse darters Gary Anderson en Peter Wright.