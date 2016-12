PKC wint Korfbal Challenge

ROTTERDAM - PKC heeft vrijdag de Korfbal Challenge gewonnen. De korfbalploeg uit Papendrecht versloeg in de finale in het Topsportcentrum van Rotterdam de internationals van de Tulips met 24-23. PKC verspeelde in het laatste kwart nog bijna een voorsprong van acht doelpunten, maar hield met enig geluk stand.

Door ANP - 30-12-2016, 22:01 (Update 30-12-2016, 22:01)

De Papendrechtse club stond na driekwart van de finale met 24-16 voor, maar wist in de laatste periode geen doelpunt meer te maken. De Tulips, een ploeg internationals van clubs die niet meedoen aan de Korfbal Challenge, knokten zich terug tot 24-23. Daar bleef het bij, waardoor de nationale ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer een zeldzame nederlaag moest incasseren. Scholtmeijer (34) verlengde eerder op de dag zijn contract bij de bond met twee jaar.

Fleur Hoek zorgde voor het hoogtepunt van de finale. De korfbalster van DVO rondde een doorloop af door de bal onder haar been door te halen en vervolgens met één hand raak te gooien.