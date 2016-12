Ter Mors prolongeert titel op 1000 meter

ANP Ter Mors prolongeert titel op 1000 meter

HEERENVEEN - Jorien ter Mors heeft vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen haar titel op de 1000 meter geprolongeerd. De Twentse schaatsster zegevierde in Thialf in een tijd van 1.15,16. Haar tegenstander Marrit Leenstra kwam in de achtste rit net iets tekort. De tijd van de viervoudig kampioene (1.15,25) was goed voor zilver. Ireen Wüst pakte brons met 1.15,98.

Door ANP - 30-12-2016, 19:01 (Update 30-12-2016, 19:01)

De eerste drie van het klassement verdienden op dit onderdeel een ticket voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.