ANP Titelverdediger Anderson wint dartsthriller

LONDEN - Gary Anderson heeft op het WK darts de halve finales bereikt. De titelverdediger, in Londen als tweede geplaatst, won vrijdagmiddag in acht spannende sets met 5-3 van de Engelsman Dave Chisnall. De als zevende geplaatste Chisnall, die grossierde in 180'ers, miste cruciale dubbels en liet daardoor onder meer na een voorsprong van 4-3 te nemen. Anderson trok de partij daarna alsnog naar zich toe.

Door ANP - 30-12-2016, 18:08 (Update 30-12-2016, 18:48)

Verliezend kwartfinalist Chisnall evenaarde met 21 keer de maximale score van 180 het WK-record van Raymond van Barneveld. De Hagenaar gooide ook 21 180'ers tijdens zijn gewonnen finale in 2007 tegen Phil Taylor. Chisnall zette over de gehele partij een gemiddelde neer van 104,6 per beurt, Anderson scoorde iets beter met 105,9.

De Schot Anderson ontmoet zondag in de halve finale zijn landgenoot Peter Wright, die in de kwartfinale afrekende met de Engelsman James Wade (5-3).

Michael van Gerwen, als eerste geplaatst, neemt het vrijdagavond op tegen Daryl Gurney. De laatste kwartfinale is de 'dartsklassieker' tussen Van Barneveld en Taylor.