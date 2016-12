Veldrijdster De Jong sluit jaar in stijl af

ANP Veldrijdster De Jong sluit jaar in stijl af

BREDENE - Veldrijdster Thalita de Jong heeft het jaar in stijl afgesloten. De wereldkampioene schreef vrijdag de Sylvestercross in Bredene op haar naam. De 23-jarige Brabantse was oppermachtig aan de Belgische kust.

Door ANP - 30-12-2016, 16:31 (Update 30-12-2016, 17:02)

De Jong nam na de start direct het initiatief en bepaalde het tempo in de wedstrijd. Alleen de Belgische veterane Ellen Van Loy kon De Jong volgen. In de voorlaatste ronde moest ook de 36-jarige Van Loy passen, waarna De Jong onbedreigd solo naar de winst reed. Jolien Verschueren, ook een Belgische, kwam als derde over de streep.

,,Op twee ronden van het einde ging ik versnellen en toen moest Van Loy er ook af'', vertelde de Nederlandse wereldkampioene. ,,Ik kon het hoge tempo een tijdlang vasthouden, waardoor ik het jaar met een zege afsluit.''

Van Aert

Bij de mannen zegevierde ook de wereldkampioen, Wout Van Aert. De Belg versloeg in de sprint om de winst landgenoot Laurens Sweeck. Gianni Vermeersch, ook een Belg, eindigde als derde. Mathieu van der Poel ontbrak in Bredene, als gevolg van zijn zware valpartij een dag eerder tijdens de Azencross in Loenhout. De Nederlands kampioen en voornaamste rivaal van Van Aert liep daarbij een zware kneuzing rond zijn nek op. Van der Poel slaat op nieuwjaarsdag ook de GP Sven Nys in Baal over.

Van Aert (22) reed in Bredene zijn laatste wedstrijd in dienst van Crelan-Vastgoedservice. De wereldkampioen stapt over naar Veranda's Willems-Crelan. De Belg kreeg als aandenken van zijn team een fotocollage van al zijn overwinningen. ,,Het doet me wel iets om mijn laatste cross voor deze ploeg te winnen'', zei Van Aert.