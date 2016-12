Kleibeuker prolongeert titel op 5 km

HEERENVEEN - Carien Kleibeuker heeft vrijdag tijdens de NK afstanden in Heerenveen haar titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 38-jarige stayer van Team Clafis zegevierde in een tijd van 6.58,78. Het zilver was voor haar zeventien jaar jongere tegenstander Antoinette de Jong, die eindigde in 6.59,79. Carlijn Achtereekte belandde op de derde plaats met een tijd van 7.00,83.

Door ANP - 30-12-2016, 16:04 (Update 30-12-2016, 16:19)

De nummers een en twee van het klassement verzekerden zich op dit onderdeel van deelname aan de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. De Jong pakte donderdag op de 3000 meter (zilver) haar eerste WK-ticket. De Nederlands kampioene allround plaatste zich in Thialf tevens voor het EK allround van volgend weekeinde, eveneens in de Friese schaatstempel.

Voor Kleibeuker was het op de 5000 meter haar derde Nederlandse titel op rij en haar vierde in totaal. De schaatsende moeder pakte haar eerste gouden medaille bij dit toernooi in het seizoen 2005-2006. De Rotterdamse routinier verraste bij Sotsji 2014 met olympisch brons op de 5000 meter.

Bij de KNSB Cup aan het begin van het seizoen moest Kleibeuker nog genoegen nemen met de derde plek, achter Achtereekte en De Jong. Bijna drie weken geleden bij de vierde wereldbeker in Heerenveen ontbrak ze wegens ziekte. Melissa Wijfje pakte toen op de 5000 meter knap brons. Dat was haar eerste wereldbekermedaille in haar loopbaan. Met een tijd van 7.13,16 belandde de 21-jarige rijdster van Justlease.nl vrijdag echter teleurstellend op de twaalfde en laatste plek.