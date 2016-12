Van der Poel laat Baal toch schieten

BAAL - Mathieu van der Poel heeft zich afgemeld voor de Grote Prijs Sven Nys van zondag in Baal.

Door ANP - 30-12-2016, 12:52 (Update 30-12-2016, 12:52)

De veldrijder, die donderdag een zware kneuzing rond zijn nek opliep bij een valpartij tijdens de Azencross, had stille hoop dat hij toch van start kon gaan. Ondanks een degelijke nachtrust komt de wedstrijd in Baal toch te vroeg, meldde zijn ploeg Beobank-Corendon vrijdag via Twitter. De 21-jarige veldrijder is gebaat bij rust.

Van der Poel heeft zijn zinnen nu gezet op het verdedigen van zijn titel tijdens het Nederlands kampioenschap veldrijden op 8 januari in Sint-Michielsgestel.