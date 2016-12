Federer wil nog wel een aantal jaren door

ANP Federer wil nog wel een aantal jaren door

PERTH - Roger Federer denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De 35-jarige Zwitser maakt na een rustperiode van een half jaar komende week zijn rentree in de Hopman Cup. ,,Ik zie het niet zo, dat dit mijn laatste trip naar Australië is. Al kan het natuurlijk wel zo lopen. Maar ik wil nog wel een aantal jaren proftennis spelen'', zei Federer vrijdag in Perth.

Door ANP - 30-12-2016, 10:51 (Update 30-12-2016, 10:51)

De laatste wedstrijd van de zeventienvoudig grandslamwinnaar was de halve eindstrijd op Wimbledon. Daarin verloor Federer van de Canadees Milos Raonic. Mede door blessures kwam Federer daarna een half jaar niet in actie. De tennisser begint het nieuwe jaar volledig fit.

De Hopman Cup geldt voor Federer als voorbereiding op de Australian Open, dat maandag 16 januari in Melbourne begint.