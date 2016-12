Ter Mors verovert titel op 500 meter

HEERENVEEN - Jorien ter Mors heeft donderdag bij de NK afstanden in Heerenveen voor de eerste keer de titel veroverd op de 500 meter. De schaatsster van Team AfterPay zegevierde in een tijd van 38,48 seconden. Floor van den Brandt eindigde als tweede (38,66) en Anice Das pakte brons (38,79).

Door ANP - 29-12-2016, 19:57 (Update 29-12-2016, 20:01)

Ter Mors verdiende donderdag in Thialf haar tweede ticket voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. De Twentse rijdster eindigde woensdag als tweede op de 1500 meter, achter Ireen Wüst. Ook Van den Brandt en Das verzekerden zich van deelname aan het WK in Gangneung op de 500 meter. Marrit Leenstra, woensdag derde op de 1500 meter, greep als nummer vier op de sprint net mis (38,90).

Ter Mors hoopt zich ook nog te plaatsen voor het EK sprint, dat over ruim een week in Thialf begint. Daarvoor moet ze bij de eerste drie eindigen in het fictieve klassement van de 500 en 1000 meter. Die laatste afstand wordt vrijdag verreden.

Wüst, die op de 500 meter in de middenmoot eindigde met 39,37, komt ook nog op de kilometer uit en zou zich in principe voor de EK sprint kunnen plaatsen. De kampioene van de 1500 meter (woensdag) en 3000 meter (eerder op donderdag) geeft echter de voorkeur aan deelname aan het EK allround, dat eveneens volgend weekeinde in Heerenveen wordt gehouden.