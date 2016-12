Wüst pakt ook titel op de 3000 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft donderdag bij de NK afstanden in Heerenveen ook de 3000 meter op haar naam geschreven. De Brabantse topschaatsster van Justlease.nl zegevierde in een tijd van 4.02,31. Daarmee was de titelverdedigster, die woensdag al de 1500 meter won, haar ploeggenote Antoinette de Jong nog net te snel af (4.02,76). Het brons was met een tijd van 4.04,50 verrassend voor Yvonne Nauta, die voor het gewest Friesland uitkomt.

Door ANP - 29-12-2016, 18:12 (Update 29-12-2016, 18:25)

De eerste drie van het klassement verzekerden zich van een startbewijs op de 3000 meter bij de WK afstanden in februari in Zuid-Korea op de olympische baan van de Winterspelen in 2018. Carlijn Achtereekte greep als nummer vier net mis (4.04,81).

De NK afstanden waren eveneens een kwalificatietoernooi voor het EK allround volgend weekeinde in Thialf. Op basis van het gecombineerde en fictieve klassement over de 1500 en 3000 meter gingen de drie beschikbare tickets eveneens naar Wüst, De Jong en Nauta.

Voor Wüst was het haar vierde opeenvolgende Nederlandse titel op de 3000 meter en haar zevende in totaal. Vorig jaar eindigde De Jong eveneens als tweede. De 21-jarige Nederlandse kampioene allround zette in de zesde rit een prima richttijd neer voor Wüst. De viervoudig olympisch kampioene ging in de achtste en laatste race hard van start en moest haar zware inspanningen nog bijna bekopen in de slotronde. Ze hield op de streep echter net voldoende marge over op De Jong.