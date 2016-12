Van der Poel met de schrik vrij

ANP Van der Poel met de schrik vrij

LOENHOUT - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft donderdag een zware kneuzing rond zijn nek opgelopen bij een nare valpartij tijdens de Azencross in Loenhout. De Nederlands kampioen zal vrijdag niet van start gaan in Bredene. Zijn deelname aan de Grote Prijs Sven Nys van zondag in Baal heeft hij nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet.

Door ANP - 29-12-2016, 18:01 (Update 29-12-2016, 18:58)

,,Het is afwachten hoe mijn nek de komende dagen evolueert'', vertelde Van der Poel na een bezoek aan een ziekenhuis in Malle. ,,Maar ik hoop in ieder geval over anderhalve week tijdens het Nederlands kampioenschap weer van de partij te zijn.”

Wie Van der Poel zag vallen in Loenhout, vreesde voor een ernstige blessure. De Nederlandse favoriet voor het WK van eind januari nam te veel risico toen hij Tom Meeusen wilde passeren. Van der Poel ging vervolgens met zo'n hoge snelheid een heuvel op dat hij de macht over zijn stuur verloor en viel. Minuten lang bleef hij roerloos liggen op de koude grond, maar naar eigen zeggen verloor hij zijn bewustzijn niet.

Groggy

,,Ik kwam vol op mijn gezicht terecht en was even groggy'', vertelde Van der Poel nadat hij het ziekenhuis had verlaten. ,,Ik voelde mijn gezicht niet meer en moest even bekomen. Maar het bewustzijn verloor ik nooit. Nu heb ik vooral last van mijn nek en mijn neus.”

,,Een scan van de nek- en halsstreek bracht geen breuken aan het licht”, vertelde ploegleider Christoph Roodhooft, die met Van der Poel in een ziekenauto naar het ziekenhuis reisde. ,,Dat is positief. Mathieu mocht het ziekenhuis ook snel verlaten, met een zachte neksteun om de geblesseerde nek te ondersteunen.”

Wout van Aert schreef de Azencross in Loenhout op zijn naam. De sportieve Belg was aan de finish vooral met zijn gedachten bij de Nederlander met wie hij bijna wekelijks om een zege strijdt. ,,Hopelijk valt het mee'', zei hij. ,,Het zou niet goed voor onze sport zijn als Van der Poel lang uitgeschakeld.