NK afstanden in 2017 in plaats van KNSB Cup

HEERENVEEN - De NK afstanden verhuizen komend jaar naar het begin van het schaatsseizoen. Het nationale selectie- en titeltoernooi neemt op de kalender dan de plaats in van de KNSB Cup, die de afgelopen twee jaar als opening van het seizoen werd verreden. ,,De verschuiving is nog niet officieel, maar de kans is wel heel groot dat het gaat gebeuren'', bevestigde technisch directeur Arie Koops namens de schaatsbond (KNSB).

Door ANP - 27-12-2016, 16:15 (Update 27-12-2016, 16:15)

Editie 2016 van de NK afstanden gaat woensdag van start in Heerenveen. Volgend jaar wordt in Thialf vanaf tweede kerstdag tot en met 30 december het olympisch kwalificatietoernooi afgewerkt. Daardoor moeten de NK afstanden even plaatsmaken. Een vakjury zal in 2017 nog wel na het openingstoernooi de KNSB Cup toekennen voor een bijzondere prestatie tijdens de driedaagse.