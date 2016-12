Shiffrin opnieuw de beste op reuzenslalom

SEMMERING - Mikaela Shiffrin heeft voor de tweede keer in haar carrière een wereldbeker op de reuzenslalom gewonnen. De Amerikaanse was dinsdag in het Oostenrijkse Semmering de snelste over twee heats. Haar eerste wereldbeker in deze discipline pakte ze in 2014, in het Oostenrijkse Sölden.

De 21-jarige Amerikaanse had al 23 overwinningen in de wereldbeker op haar naam staan, maar 22 daarvan behaalde ze op de gewone slalom.

Shiffrin begon voortvarend aan de wedstrijd door in de eerste heat als eerste over de finish te komen. In haar tweede afdaling breidde ze haar voorsprong uit. Tessa Worley uit Frankrijk, die in de wereldbekerstand aan de leiding gaat, moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Italiaanse Manuela Mölgg werd derde.

Door de zege van dinsdag komt Shiffrin op gelijke hoogte met de Zwitserse Lise-Marie Morerod. Zij wonnen ieder 24 wereldbekerzeges voor hun 22e verjaardag.