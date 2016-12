Van der Poel boos na pechdag

HEUSDEN-ZOLDER - Mathieu van der Poel deed in Heusden-Zolder nu eens niet mee in de strijd om de winst in een wereldbekercross. De Nederlander was maandag al niet fit, maar kende onderweg ook de nodige tegenslag. Om te beginnen werd hij door een collega ,,aan de kant gereden'', zoals hij na de door de Belg Wout van Aert gewonnen veldrit zei. ,,Ik weet wie het gedaan heeft. Ik ga het zeker onthouden'', vertelde Van der Poel, zonder een naam te noemen.

Door ANP - 26-12-2016, 16:40 (Update 26-12-2016, 16:40)

De Nederlander, die vooraf meldde te kampen met de naweeën van een infectie aan de luchtwegen, had na die moeizame start problemen met een schoen en moest langs de materiaalpost voor vervanging. ,,Toen wist ik wel dat ik alleen nog voor een podiumplaats reed. Ik kon daarna de derde plek redelijk consolideren, tot ik in de slotronde lek reed op een lastig stuk. Het had daar ook geen zin meer om nog moeite te doen'', aldus de teleurgestelde Van der Poel, die buiten de top tien viel.