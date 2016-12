Van der Poel start ook in Bredene

BREDENE - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft de Brico cross in het Belgische Bredene toegevoegd aan zijn programma. Op 30 december, een dag na de cross in Loenhout en twee dagen voor die van Baal, zal de Nederlands kampioen het in de badplaats opnemen tegen concurrenten als Wout van Aert en Zdenek Stybar.

Door ANP - 24-12-2016, 15:25 (Update 24-12-2016, 15:25)

Van der Poel vindt de cross in Bredene goed passen in zijn voorbereiding op de grote wedstrijden in januari.