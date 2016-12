Rusland geeft biatlonevenementen terug

MOSKOU - De Russische bond heeft de organisatie van twee internationale biatlonevenementen teruggegeven. Rusland zou komend jaar het WK voor junioren en een wedstrijd uit de wereldbekerreeks organiseren, maar besloot daar vanaf te zien naar aanleiding van het recente rapport over massaal dopinggebruik in het land. ,,Dit is een belangrijke eerste stap van de Russische bond, die aan de IBU en de mondiale sportwereld laat zien dat ze de huidige situatie heel serieus nemen'', zei voorzitter Anders Besseberg van de internationale biatlonfederatie IBU donderdag.

Door ANP - 22-12-2016, 20:56 (Update 22-12-2016, 20:56)

Het WK voor junioren zou worden gehouden in Ostrov, de wereldbekerwedstrijd in Tjoemen. De Canadese onderzoeker Richard McLaren presenteerde onlangs een rapport, waarin staat dat meer dan duizend Russische sporters zich met medeweten van de overheid tussen 2011 en 2015 hadden bezondigd aan doping. Tot de genoemde sporters behoren 31 biatleten uit Rusland.