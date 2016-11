Sauber door met Ericsson

ANP Sauber door met Ericsson

HINWIL - De Zweedse autocoureur Marcus Ericsson rijdt ook volgend seizoen in de Formule 1 voor Sauber. Hij gaat dan zijn derde jaar in bij de Zwitserse renstal. Sauber liet maandag weten nog altijd veel vertrouwen te hebben in de 26-jarige Ericsson, die dit jaar nog geen enkel WK-punt wist te scoren in de grands prix.

Door ANP - 21-11-2016, 10:48 (Update 21-11-2016, 10:48)

,,We zien dat Marcus zich de afgelopen twee jaar wel degelijk goed heeft ontwikkeld, als persoon en als coureur. Hij is een echte teamspeler die een positieve houding heeft'', aldus teambaas Monisha Kaltenborn.

Ericsson is aan zijn derde jaar bezig in de Formule 1. Het jaar 2014 reed hij voor Caterham. In 2015 behaalde hij in zijn debuutrace voor Sauber met de achtste plaats in de Grand Prix van Australië zijn beste resultaat. ,,Ik voel me thuis bij Sauber. Het is met ups en downs gegaan, maar de tweede helft van dit seizoen presteer ik goed en volgend jaar wil ik echt met regelmaat punten scoren.''