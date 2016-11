Miedema meldt zich af voor Oranje

ZEIST - Vivianne Miedema heeft zich afgemeld voor de oefeninterlands tegen België en Engeland. Miedema, die Bayern München zondag nog aan de winst hielp op Borussia Mönchengladbach (1-0) waardoor haar team de koppositie veroverde, heeft rugklachten en laat daarom de komende interlandperiode schieten. Ook Jackie Groenen zegde af. De middenveldster van FFC Frankfurt heeft een enkelblessure.

Bondscoach Arjan van der Laan riep drie vervangsters op die zich maandag in Zeist melden: Sisca Folkertsma en Michelle Hendriks van PSV en FC Twente-speelster Renate Jansen. Oranje, dat zich voorbereidt op het EK vrouwenvoetbal van komende zomer in eigen land, speelt donderdag in Leuven tegen België en vijf dagen later in Tilburg tegen Engeland.