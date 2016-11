Darter Van Gerwen naar finale Grand Slam

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen staat zondagavond in de finale van de Grand Slam of Darts. De titelverdediger versloeg zondagmiddag in de halve eindstrijd ook Peter Wright (16-10).

Door ANP - 20-11-2016, 15:42 (Update 20-11-2016, 17:11)

De bont uitgedoste Schot stond vaak twee legs achter maar vocht zich tot 8-8 terug. Daarna had hij geen antwoord meer op een ontketende Van Gerwen, die de ene na de andere maximale score van 180 gooide. Van Gerwen stuit zondagavond in de eindstrijd op James Wade. De Engelsman verraste regerend wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland: 16-14

De Grand Slam of Darts heeft een prijzenpot van 460.000 euro.