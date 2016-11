Tennisster Lemoine wint in Zawada

ANP Tennisster Lemoine wint in Zawada

ZAWADA - Quirine Lemoine heeft zondag het ITF-toernooi in het Poolse Zawada gewonnen. De tennisster uit Woerden was in de finale te sterk voor de Duitse Laura Schaeder: 3-6 6-4 7-5.

Door ANP - 20-11-2016, 14:23 (Update 20-11-2016, 14:23)

De 24-jarige Lemoine was zaterdag in de halve eindstrijd al in twee sets te sterk voor Kathinka von Deichmann uit Liechtenstein: 6-4 6-4. Schaeder bereikte de finale door een zege op de Nederlandse Lesley Kerkhove: 4-6 7-6 7-5.

Lemoine won dit jaar ook al ITF-toernooien in Nieuwpoort, Middelburg en Podgorica.