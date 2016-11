Kipchoge triomfeert in New Delhi

NEW DELHI - Olympisch marathonkampioen Eliud Kipchoge heeft zondag zijn eerste wedstrijd na zijn gouden race in Rio tot een succesvol einde gebracht. De Keniaan triomfeerde in de halve marathon van New Delhi in een tijd die net onder het uur lag: 59.44. Kipchoge versnelde in de laatste kilometer en schudde zijn Ethiopische medevluchter Yigrem Demelash van zich af. Demelash finishte in 59.48.

Door ANP - 20-11-2016, 12:01 (Update 20-11-2016, 12:01)

De 31-jarige Kipchoge was dit jaar een klasse apart op de marathon. Hij won niet alleen overtuigend olympisch goud op de 42,195 kilometer, dit voorjaar was hij ook de snelste in de marathon van Londen in een supertijd van 2.03.05.