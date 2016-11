Bergsma wint massastart in Nagano

NAGANO - Jorrit Bergsma heeft zondag bij de tweede wereldbeker schaatsen in Nagano de massastart op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen op de 10.000 meter was een klasse apart op de olympische baan van 1998 in Japan. De dertigjarige Fries nam halverwege de wedstrijd over zestien ronden de leiding in handen, toen nog samen met de Amerikaanse oudgediende KC Boutiette en de Zwitser Livio Wenger. In de slotfase reed Bergsma ook bij zijn medevluchters weg. Hij behaalde in grootse stijl zijn vierde wereldbekerzege op dit onderdeel.

Door ANP - 20-11-2016, 9:53 (Update 20-11-2016, 9:53)

Boutiette, ploeggenoot van Bergsma bij Team Clafis van coach Jillert Anema, eindigde in Nagano als tweede. De Belg Bart Swings belandde op de derde plaats.

Voor Bergsma was het zijn derde medaille in Nagano. Eerder eindigde hij op de ploegachtervolging (goud) en 5000 meter (zilver) eveneens op het podium.