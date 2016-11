ATP komt met seizoensfinale voor talenten

ANP ATP komt met seizoensfinale voor talenten

LONDEN - De grootste tennistalenten ter wereld krijgen vanaf komend jaar een eigen seizoensfinale. De ATP heeft de zogeheten Next Gen Finals op het programma gezet voor 2017, waar de acht beste tennissers tot en met 21 jaar aan mogen meedoen. De Italiaanse stad Milaan kreeg zaterdag de organisatie voor de eerste editie toegewezen, die van 7 tot en met 11 november 2017 wordt gehouden.

Door ANP - 19-11-2016, 21:14 (Update 19-11-2016, 21:15)

De beste acht tennissers van het seizoen sluiten het tennisjaar steeds in Londen af op de World Tour Finals. Naast de zogeheten 'Race to London' komt er nu ook een 'Race to Milan', speciaal voor de grootste talenten. De ATP gaat een aparte ranglijst bijhouden voor de tennissers tot en met 21 jaar. De top zeven van die lijst kwalificeert zich voor de seizoensfinale en daarnaast mag de organisatie één wildcard uitdelen.

Het 'talententoernooi' wordt gebruikt om innovaties en nieuwe regels uit te testen en krijgt een prijzenpot van 1,25 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,2 miljoen euro.