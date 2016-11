Herlings domineert strandrace in Scheveningen

SCHEVENINGEN - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zaterdag de Red Bull Knock Out op het strand van Scheveningen gewonnen. De 22-jarige Brabander, die dit jaar voor de derde keer de wereldtitel in de MX2-klasse pakte, was een klasse apart in de loodzware strandrace. Herlings had na een race van ruim 1 uur en 45 minuten bijna 2,5 minuut voorsprong op de nummer twee, de Brit Nathan Watson.

Door ANP - 19-11-2016, 18:30 (Update 19-11-2016, 18:30)

Glenn Coldenhoff, de Nederlander die volgend seizoen in de MXGP gezelschap krijgt van Herlings, werd derde op bijna 4,5 minuut. De overige deelnemers die de finish haalden, werden allemaal op een ronde of meer gereden door de ontketende Brabander.

,,Ik ben in de finale voluit van start gegaan en toen ik een gat had, heb ik de wedstrijd gecontroleerd'', zei Herlings, die voor het eerst meedeed aan de cross in Scheveningen. ,,Ze zeggen dat dit de zwaarste strandrace ter wereld is. Dit geloof ik nu wel. Ik denk dat wanneer ik de bank voel thuis, ik er niet meer vanaf kom.''