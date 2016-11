Luiten zakt weg in Dubai

ANP Luiten zakt weg in Dubai

DUBAI - Golfer Joost Luiten heeft zaterdag in de derde ronde van het Tour Championship in Dubai de aansluiting met de top verloren. De dertigjarige Rotterdammer had 73 slagen nodig voor zijn derde omloop over de banen van de Jumeirah Golf Estates, één boven het baangemiddelde. Met een totaal van 210 zakte Luiten in de tussenstand terug van de vierde naar de gedeelde achttiende positie.

Door ANP - 19-11-2016, 16:47 (Update 19-11-2016, 16:47)

De Nederlandse troef in de Europese Tour gaat zondag de slotronde in met zeven slagen achterstand op de Franse koploper Victor Dubuisson. Hij nam de leiding dankzij een sterke ronde van 64 slagen, met onder meer zeven birdies en zelfs een eagle. Luiten produceerde op hole vijftien ook een eagle, maar hij moest daar wel vier bogeys tegenover zetten. Zijn kansen op een topklassering én een flinke greep uit de goedgevulde prijzenpot zijn daardoor flink geslonken.

Alleen de beste zestig spelers van de ranking in de Europese Tour van dit seizoen komen in actie in Dubai, waar het prijzengeld 7,5 miljoen euro bedraagt en onder de eerste tien in het eindklassement van de Tour nog eens 4,7 miljoen euro wordt verdeeld. Luiten plaatste zich als nummer zestien van die ranglijst met gemak voor het slottoernooi.

De Rotterdammer begon in Dubai met rondes van 68 en 69 slagen, maar liet het zaterdag flink afweten. ,,Het liep gewoon totaal niet, geen putt viel'', meldde Luiten op zijn website. ,,Elke bal die niet 100 procent was, werd hard afgestraft. Zondag moet het beter.'' Dubuisson gaat de slotronde in met één slag voorsprong op drie achtervolgers, onder wie de Belg Nicolas Colsaerts.