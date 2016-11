Clippers herstellen zich

ANP Clippers herstellen zich

SACRAMENTO - De basketballers van Los Angeles Clippers heben zich hersteld van de nederlaag van woensdag tegen Memphis Grizzlies, pas de tweede van het seizoen. Vrijdag (lokale tijd) versloegen de Clippers Sacramento Kings met 121-115. Met elf overwinningen gaat LA Clippers aan kop in de Western Conference van de NBA. Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors, de finalisten van het afgelopen seizoen, hebben ieder tien overwinningen tegen twee nederlagen.

Door ANP - 19-11-2016, 9:20 (Update 19-11-2016, 9:20)

Blake Griffin kwam tot 29 punten. J.J. Redick maakte 22 van zijn 26 punten in de eerste helft. De Clippers leidden vroeg in het vierde kwart met twintig punten, maar zagen de Kings nog even tot op twee punten naderen.

Cleveland versloeg in de eigen hal Detroit Pistons met 104-81 met Kyrie Irving (25 punten) als topschutter. De Warriors hadden het een helft lastig tegen Boston Celtics, maar een demonstratie van klasse in het derde kwart (met zelfs een serie van achttien punten op rij) besliste het duel voortijdig. Eindstand: 88-104.