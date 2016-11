Verstappen mikt op plek vier

MILTON KEYNES - Max Verstappen wil zijn tweede seizoen in de Formule 1 in stijl afsluiten en liefst nog een plek stijgen in het WK-klassement. ,,Ik ben nog in gevecht voor de vierde plaats in het kampioenschap en hopelijk kan ik daar in de Grand Prix van Abu Dhabi een gooi naar doen'', zegt de coureur van Red Bull op de website Verstappen.nl.

Door ANP - 18-11-2016, 21:03 (Update 18-11-2016, 21:03)

De negentienjarige Limburger passeerde met zijn sensationele derde plek in de Grand Prix van Brazilië de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) in de stand en jaagt nu op Sebastian Vettel, ook van Ferrari. Het verschil tussen Verstappen en de Duitse viervoudig wereldkampioen bedraagt slechts vijf punten.

,,Hopelijk ligt het circuit ons, maar het is afwachten hoe het zal uitpakken. Ik zie het positief tegemoet'', aldus Verstappen, die het circuit Yas Marina als verraderlijk bestempelt. ,,Eén foutje in een van de vele bochten kan je ronde verpesten.''