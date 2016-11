Luiten handhaaft zich op vierde plek

DUBAI - Golfer Joost Luiten is ook de tweede dag van het Tour Championship in Dubai heel goed doorgekomen. De Rotterdammer handhaafde zich vrijdag keurig in de bovenste regionen met een dagscore van 69 (drie slagen onder par). Met een totaal van 137 (-7) bleef hij gedeeld vierde, met een achterstand van twee slagen op de leiders Sergio Garcia uit Spanje en Francesco Molinari uit Italië. Luiten produceerde drie birdies en liet op de andere holes geen enkele slag liggen.

Door ANP - 18-11-2016, 15:04 (Update 18-11-2016, 15:04)

Luiten begon donderdag aan het afsluitende toernooi van de Europese Tour met een rondje van 68. Ook tijdens die eerste omloop bleef hij zonder bogey. Het evenement op de Jumeirah Golf Estates kent een prijzengeld van circa 7,5 miljoen euro.

Alleen de beste zestig spelers van de ranking in de Europese Tour van dit seizoen komen in actie in Dubai. Luiten plaatste zich als nummer zestien van die ranglijst met gemak voor het slottoernooi.