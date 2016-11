Van Barneveld naar kwartfinales

WOLVERHAMPTON - Raymond van Barneveld heeft donderdag als tweede Nederlander de kwartfinales bereikt van de Grand Slam of Darts. Hij was in Wolverhampton beduidend sterker dan Glen Durrant: 10-7.

18-11-2016, 0:21

Van Barneveld maakte aanvankelijk een uitstekende indruk tegen de Engelsman. Hij nam en voorsprong van 5-2, maar liet Durrant weer langszij komen (5-5). Ook Van Barneveld won vervolgens drie legs op rij en liet zijn overwinning niet meer in gevaar komen.

Danny Noppert liet de regerend wereldkampioen Gary Anderson ontsnappen. De talentvolle Fries nam brutaal een voorsprong van 6-4, maar liet de als tweede geplaatste Schot toch nog ontsnappen: 9-10. Benito van Pas had geen enkel moment uitzicht op een stunt en verloor kansloos van de als zesde geplaatste Engelsman James Wade. Voordat de Tilburger het goed en wel besefte, keek hij tegen een achterstand van 8-0 aan.

Van Gerwen, als eerste geplaatst, stuit in de kwartfinale op Brendan Dolan uit Noord-Ierland. Van Barneveld moet het opnemen tegen wereldkampioen Anderson.