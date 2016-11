Darter Van de Pas kansloos tegen Wade

WOLVERHAMPTON - Benito van de Pas heeft donderdagavond pijnlijk afscheid genomen van de Grand Slam of Darts. De Tilburger leed een harde nederlaag tegen James Wade in de achtste finales (10-2).

Door ANP - 17-11-2016, 22:07 (Update 17-11-2016, 22:07)

'Big Ben' was helemaal van slag in Wolverhampton. De Nederlander verraste in de groepsfase nog met een zege op de als derde geplaatste Adrian Lewis. Tegen de Engelsman Wade kwam hij er totaal niet aan te pas. Pas bij een achterstand van 8-0 won hij zijn eerste leg. De als zesde geplaatste Wade gooide de wedstrijd vervolgens rustig uit.

Danny Noppert en Raymond van Barneveld kunnen zich donderdag net als Wade voor de kwartfinale plaatsen. Michael van Gerwen bereikte woensdag al de laatste acht van het toernooi met een prijzengeld van circa 460.000 euro.