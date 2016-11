Luiten opent sterk in Dubai

ANP Luiten opent sterk in Dubai

DUBAI - Golfer Joost Luiten is voortvarend begonnen aan het Tour Championship in Dubai, de finale van de Europese Tour met 8 miljoen dollar (zo'n 7,5 miljoen euro) aan prijzengeld. De Rotterdammer werkte donderdag de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates af in 68 slagen, vier onder par. Die score was goed voor de gedeelde vierde plaats.

Door ANP - 17-11-2016, 13:40 (Update 17-11-2016, 13:40)

De Nederlandse prof, deze week gestegen naar de zestigste plaats op de wereldranglijst, noteerde vier birdies in een vlekkeloze ronde over de achttien holes.

Alleen de beste zestig spelers van de ranking in de Europese Tour van dit seizoen komen in actie in Dubai. Luiten plaatste zich als nummer zestien van die ranglijst met gemak voor het slottoernooi.

De Engelsman Lee Westwood stal de show met een openingsronde van 66 slagen en is de leider.