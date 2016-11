Kazachse olympiërs alsnog betrapt op doping

ASTANA - Drie olympische medaillewinnaars uit Kazachstan, die in 2008 deelnamen aan de Spelen in Peking, zijn alsnog betrapt op het gebruik van doping. Dat is gebleken uit hertesten waarin de sporters positief werden bevonden, liet het Kazachse Olympisch Comité donderdag weten. Zij zijn met terugwerkende kracht gediskwalificeerd en moeten hun medailles inleveren.

Het gaat om de gewichthefsters Irina Nekrassova en Maria Grabovezkaja en de worstelaar Asset Mambetov. Nekrassova won in Peking een zilveren plak, brons was er voor de twee andere dopingzondaars. Nog eens drie andere Kazachen die in actie kwamen bij de Spelen in 2008, werden alsnog betrapt op dopinggebruik. Hun namen werden niet bekendgemaakt, omdat ze in Peking geen medaille in de wacht sleepten.