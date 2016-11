Heister blijft bij Duitse tafeltenniskampioen

DÜSSELDORF - De Nederlandse succestrainer Danny Heister heeft zijn contract bij de Duitse tafeltenniskampioen Borussia Düsseldorf voortijdig verlengd tot en met juni 2018. Club en coach meldden dat donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 12:01 (Update 17-11-2016, 12:01)

Heister is sinds 2010 hoofdtrainer van de recordkampioen. Hij won in zijn periode al twaalf titels: vijf landskampioenschappen, vijf Duitse bekers, een keer de Champions League en eenmaal de ETTU-Cup. ,,Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en blijf graag langer bij de club die in Duitsland meer titels heeft dan Bayern München in het voetbal'', aldus Heister.

Zelf nam Heister in zijn actieve carrière drie keer deel aan de Olympische Spelen van 1996, 2000 en 2004. Hij grossierde in Nederlandse titels en was ook nog bondscoach van het Nederlandse team.