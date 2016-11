Vechter McGregor daagt bokser Mayweather uit

ANP Vechter McGregor daagt bokser Mayweather uit

NEW YORK - De Ierse kooivechter Conor McGregor daagt de gestopte bokskampioen Floyd Mayweather uit voor een boksduel. De inzet is wat hem betreft 100 miljoen dollar. Vooralsnog heeft de tijdens zijn actieve profcarrière ongeslagen Amerikaan niet gereageerd.

Door ANP - 17-11-2016, 9:54 (Update 17-11-2016, 9:54)

Vechtsporter McGregor kroonde zich afgelopen weekeinde tot kampioen bij de lichtgewichten van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts. Hij was ook al de kampioen bij de vedergewichten.

McGregor herhaalde woensdag (plaatselijke tijd) in New York nogmaals zijn oproep aan Mayweather het tegen hem op te nemen en noemde de bokser een bangerik. ,,Ik wil 100 miljoen dollar voor een gevecht tegen hem onder de regels van het boksen, want hij is bang voor een puur gevecht, zonder bescherming.''

Mayweather was dit voorjaar wel in voor een confrontatie met McGregor, maar lijkt er nu niet veel zin in te hebben. Hij bokste in september 2015 zijn laatste wedstrijd. 'Money' won in zijn carrière 49 partijen en verloor er geen een. Zijn verdiensten worden geschat op meer dan 800 miljoen dollar.