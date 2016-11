Murray naar halve finales in Londen

LONDEN - Andy Murray is woensdag doorgedrongen tot de halve finales van de ATP World Tour Finals in Londen. De kersverse nummer één van de wereld troefde de Japanse tennisser Kei Nishikori, nummer vijf van de plaatsingslijst, in een spannende partij af. Het werd 6-7 (9) 6-4 6-4 na bijna 3,5 uur spelen.

Door ANP - 16-11-2016, 18:47 (Update 16-11-2016, 18:47)

Murray had maandag ook zijn eerste groepswedstrijd gewonnen tegen de Kroaat Marin Cilic. Met twee overwinningen op zijn naam is de Schot de eerste tennisser uit groep John McEnroe, vernoemd naar de Amerikaanse oud-toptennisser, die zich halvefinalist mag noemen. Nishikori heeft een plek in de halve eindstrijd nog altijd zelf in de hand. De Japanner was maandag te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka. Cilic en Wawrinka nemen het later op woensdag tegen elkaar op. De winnaar van dat duel strijdt samen met Nishikori voor de laatste plek in de volgende ronde.