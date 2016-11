Mosman enige kandidaat-penningmeester NOC*NSF

ARNHEM - Annette Mosman is normaal gesproken de nieuwe penningmeester van NOC*NSF. De leden van de sportkoepel moeten maandag tijdens de algemene vergadering nog wel hun goedkeuring aan de benoeming geven, maar Mosman is de enige kandidaat om Anneke van Zanen op te volgen.

16-11-2016

Van Zanen stapte dit voorjaar op omdat ze vond dat ze door de ontwikkelingen rond de financiering van de sport de functie niet langer kon combineren met haar werk als algemeen directeur van de Auditdienst Rijk. Met name de overgang van de Lotto, de belangrijkste geldschieter van de Nederlandse sport, van een privaatbedrijf naar een staatsbedrijf maakt de dubbelfunctie voor Van Zanen lastig.

De in Amsterdam woonachtige Mosman (49) is vanaf 2015 CEO bij verzekeraar Generali Nederland. Daarnaast is ze onder meer bestuurslid van het Nederlands Handbal Verbond, een functie die ze na haar benoeming zal moeten inleveren.