Cavaliers blijven in spoor Clippers

CLEVELAND - De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben dinsdag Toronto Raptors met 121-117 verslagen. Beslissend was een driepunter in de slotminuut van Channing Frye, in stelling gebracht door LeBron James. Die laatste, de sterspeler van het team, kwam één rebound tekort voor een zogenoemde triple-double: hij noteerde 28 punten, 14 assists en 9 rebounds.

Door ANP - 16-11-2016, 9:17 (Update 16-11-2016, 9:17)

Het was de negende overwinning van de titelverdediger tegen één nederlaag. Alleen Los Angeles Clippers doet het tot dusverre beter in de Amerikaanse competitie NBA met tien zeges en één nederlaag. Voor Toronto (7 tegen 3) was het de eerste uitnederlaag van het seizoen. Kyle Lowry was de topschutter bij de Canadezen met 28 punten.