Argentinië wint van Colombia, debuut Sánchez

SAN JUAN - Argentinië heeft in de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 een belangrijke overwinning geboekt op Colombia. De Argentijnen wonnen onder aanvoering van Lionel Messi met 3-0 van de Colombianen waar Ajax-verdediger Davinson Sánchez zijn debuut maakte.

Door ANP - 16-11-2016, 3:14 (Update 16-11-2016, 3:14)

Argentinië ging met de pijnlijke nederlaag tegen Brazilië in het achterhoofd direct fel van start. Na tien minuten schoot sterspeler Messi raak. Een heerlijke vrije trap via de onderkant van de lat was onhoudbaar voor de Colombiaanse doelman David Ospina. Met een goedgeplaatste kopbal van Lucas Pratto op aangeven van Messi verdubbelde Argentinië niet veel later de voorsprong.

De Argentijnen behielden de rest van de wedstrijd de controle. Vlak voor het einde maakte Angel di Maria de derde van de avond. Sánchez kende zo een teleurstellend debuut. De Colombiaanse verdediger van Ajax speelde de hele wedstrijd mee.