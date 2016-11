Eerste zege voor Thiem bij ATP Finals

ANP Eerste zege voor Thiem bij ATP Finals

LONDEN - De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft dinsdag in Londen zijn eerste zege bij de ATP Finals geboekt. De debutant bij het toernooi met de beste acht tennissers van het jaar versloeg de Fransman Gaël Monfils met 6-3 1-6 6-4.

Door ANP - 15-11-2016, 17:11 (Update 15-11-2016, 17:11)

Thiem en Monfils waren het toernooi begonnen met een nederlaag. De Oostenrijker verloor van de Serviër Novak Djokovic. Monfils ging onderuit tegen de Canadees Milos Raonic.

In de onderlinge partij begon Thiem sterk. Hij pakte de eerste set, maar daarna nam Monfils het initiatief over. De Franse tennisser won de tweede set overtuigend met 6-1. In het beslissende bedrijf had Thiem aan een break voldoende en besliste de wedstrijd met 6-4.