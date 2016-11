Thomas Dekker zal moeten uitvinden wie hij is en wat hij nou eigenlijk wil

Foto Bas Beentjes Thomas Dekker. ,,Geld maakt ook lui. Als je geen geld hebt, is de drive groter.’’

DIRKSHORN - Wielrenner is hij al een tijdje niet meer. Een groot wielrenner is hij al veel langer niet meer. Thomas Dekker (32) zal moeten uitvinden wie hij nou eigenlijk is en wat hij leuk vindt. En dat valt hem niet mee. ,,Als ik wil kan ik elke week iets op televisie doen, maar iets waar ik echt voldoening uit haal heb ik nog niet gevonden.’’

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 15-11-2016, 15:37 (Update 15-11-2016, 16:30)

Vijf jaar na zijn eerste boek (‘Schoon genoeg’) verschijnt vandaag zijn tweede boek: ‘Mijn gevecht’. In dat eerste boek vertelde hij al over zijn dopinggebruik en over zijn uitspattingen tijdens zijn schorsing van twee jaar. Maar dat bleek slechts een klein deel van de waarheid te zijn. Nu vertelt hij wel zijn hele verhaal. Een verhaal over nog veel meer doping, over hoe collega’s van de Rabobankploeg zich dopeerden, over geld en veel over seks, hoeren en bordelen - onderwerpen die verkopen. Het boek past wat dat betreft geheel in de recente traditie van biografieën van gevallen sporters: Wim Kieft, Fernando Ricksen, Andy van der Meijde.

Het boek schetst een beeld van iemand die het zicht op de gewone wereld kwijt is. En het boek lijkt vooral bedoeld om te scoren. Maar geld was niet de drijfveer om dit verhaal te vertellen, zegt Dekker. ,,Ook als ik er nul euro voor had gekregen, had ik dit boek zo geschreven. Niet omdat ik trots ben op mijn verhaal, maar omdat mensen me er altijd weer naar vroegen. Nu heb ik het verteld, nu kan ik het afsluiten.’’

Extreem leven

Het hoofdstuk van Thomas Dekker de wielrenner is dus afgesloten. Welke Thomas Dekker er nu komt, hij weet het niet. Hij is op zoek. Op zoek naar structuur, op zoek naar iets ‘echts’. Ook zijn relatie met de welgestelde Amerikaanse Nathalie, bijna twintig jaar ouder dan hij, brengt dat niet. Ja, hij is gelukkig met haar en hij zou daar kunnen gaan wonen. ,,Maar ik blijf wel graag onafhankelijk. Dus ik wil niet alle deuren achter me dicht gooien. Ik heb nog nooit zo’n interessant leven geleid als deze twee jaar met haar, maar tegelijkertijd is ook dat weer een extreem leven. Ik weet dat dat niet de oplossing is voor de rest van mijn leven. Het is een andere wereld. Als ik daar een paar weken ben, denk ik weer ‘ik moet weer iets echts hebben’.’’

Sinds hij in maart 2015 definitief een punt achter zijn carrière zette - er was geen ploeg die hem nog wilde hebben - deed hij verschillende dingen. Hij kwam als wielerkenner op tv in praatprogramma’s, was ‘ploegleider’ voor gepensioneerden die hun eigen Tour de France gingen rijden en deed dit jaar mee aan het tv-programma Expeditie Robinson. ,,Ik ben nu 32 en sta op een punt waar anderen staan als ze 20 of 21 zijn: dat je moet kiezen wat je wilt, wat voor werk, wat voor opleiding. Dat je denkt ‘komt het allemaal wel goed, ga ik iets vinden’.’’

Geldzorgen heeft hij daarbij niet. Toen hij de rijzende ster van de Rabobankploeg was, stroomde het geld op zijn rekening. Daar is nog genoeg van over om zich geen zorgen te hoeven maken. ,,Maar geld maakt ook lui. Als je geen geld hebt, is de drive groter.’’

Wat de toekomst hem brengt is dus nog een groot vraagteken. Duidelijker is wat het verleden hem heeft gebracht. Eerst prijzen, roem en heel veel geld, daarna heel veel ellende. Zijn dopinggebruik (2006-2008) leidde eerst tot zijn ontslag bij de Rabobank-ploeg en een jaar later tot een schorsing van twee jaar.

Bloedtransfusies

Legde hij voorheen voor dat alles de schuld bij anderen (het management van de Rabobank-ploeg, de dopingcontroles, de wielerwereld in het algemeen), nu is hij wel zo ver dat hij zegt dat het voornamelijk zijn eigen schuld is geweest. Hij zette zelf de stap naar (eerst) bloedtransfusies en (daarna) epo. Simpelweg omdat hij geen genoegen nam met een bestaan als ‘gewone’ wielrenner, hij wilde de beste zijn. Daar was veel doping voor nodig.

Dat hij andere renners bij naam noemt, het zij zo, vindt Dekker. ,,Dit boek is niet een afrekening of zo. Als ik rancuneus was geweest of met mensen had willen afrekenen, had ik meer over anderen verteld en minder over mezelf.’’

In maart 2006, hij was pas 21, won Dekker de grote etappekoers Tirreno-Adriatico. Schreef hij in zijn vorige boek nog dat hij toen ‘in bloedvorm’ was, inmiddels is duidelijk hoe hij aan die ’bloedvorm’ kwam. Kort ervoor had hij voor het eerst een bloedtransfusie gedaan.

Na het feest op de slotavond van de Tirreno zat ie huilend op de hotelkamer. ,,Daar kwam het besef ‘dit gaat wel heftig zijn, de rest van mijn leven’. De druk, de doping, de eenzaamheid – ik woonde al een tijdje alleen in Italië. Dat was niet hoe ik me het wielrennen had voorgesteld. Ik was terechtgekomen in allerlei absurditeiten.’’

Zo vloog hij, zonder dat iemand het wist, naar Madrid om daar in een hotelkamer een halve liter bloed af te laten tappen. Een maand later ging hij er terug, nu om hetzelfde bloed weer in zijn aderen te laten spuiten. Daarna kwam de jacht op epo. Alles stiekem, maar met succes. Met ploeggenoten waande hij zich onschendbaar en onvindbaar. Totdat nieuwe opsporingsmethoden hem fataal werden.

Lance Armstrong

Hoewel hij het destijds niet eerlijk vond dat hij als een van de weinigen van zijn ploeg werd gepakt, besloot hij toen niet het hele verhaal te vertellen. ,,Dat kon toen niet. Dat was nog voordat alles van Lance Armstrong naar buiten kwam. Als ik in die periode dit boek had geschreven, had ik nooit meer gefietst.’’

Die tweede kans werd hem nu wel geboden. De Amerikaanse ploeg Garmin gaf hem een contract toen hij zijn schorsing had uitgezeten. Drie jaar reed Dekker voor Garmin, maar zijn oude niveau haalde hij nooit meer.

Zelfdestructief

Bang dat hij nog eens zo diep zal zinken is hij niet. Tegelijkertijd zegt hij dat hij niet wil veranderen. ,,Dat extreme in mijn karakter zal ik altijd wel houden. Maar ik leer ermee omgaan. Ik ben niet meer zo zelfdestructief als ik was. Ik zal me niet meer ergens zo in verliezen. Daar heb ik geen behoefte meer aan. Soms word je er ook wel moe van een bepaald leven te leiden.’’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!