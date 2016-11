Hockeyster Paumen stopt bij Oranje

NIEUWEGEIN - In navolging van Naomi van As en Ellen Hoog stopt ook aanvoerster Maartje Paumen als hockeyinternational. Na 235 interlands met daarin 195 doelpunten neemt de 31-jarige strafcornerspecialiste afscheid van Oranje. Paumen won met de hockeysters twee keer olympisch goud, in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Tijdens de laatste Spelen in Rio de Janeiro verloor Nederland de finale via shoot-outs van Groot-Brittannië.

15-11-2016

Paumen werd twee keer uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, in 2011 en 2012. De Limburgse grossierde met haar club Den Bosch in Nederlandse en Europese titels en heeft ook bij Oranje een indrukwekkende erelijst opgebouwd. Naast de twee olympische titels prijken daar ook twee wereldtitels en drie Europese titels op. In de olympische finale van 2012 tegen Argentinië maakte Paumen uit een strafcorner, haar specialiteit, het tweede doelpunt.

Na de titelprolongatie in Londen besloten de toonaangevende hockeysters binnen de Nederlandse selectie nog eens vier jaar door te gaan. Ze wonnen in 2014 goud op het WK in eigen land en wilden in Rio de Janeiro voor de derde keer olympisch kampioen worden. De finale tegen de Britse hockeysters liep echter uit op een tranendal. Voor Van As was dat haar laatste interland, Hoog maakte een maand later ook bekend te stoppen. Nu volgt met Paumen weer een boegbeeld van Oranje.

Eigen koffietent

,,Ik kan het na al die tijd niet meer opbrengen om alles uit mezelf te halen. Het is tijd om te stoppen'', aldus Paumen, die nog wel doorgaat bij Den Bosch. Aan het einde van het seizoen beslist ze over haar verdere carrière.

,,Ik heb een fantastische tijd gehad in het Nederlands elftal, de tijd van mijn leven. Maar nu is het tijd voor andere dingen'', zei Paumen, die ervan droomt een eigen koffietent op te zetten. ,,Ik doe altijd alles op 200 procent en niet op 95. Natuurlijk is het EK volgend jaar in Amsterdam te gek, maar je moet bij Oranje op lange termijn denken. En ik wilde niet verder kijken dan een jaar.''