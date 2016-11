Cilic kopman Kroatië in finale Daviscup

ANP Cilic kopman Kroatië in finale Daviscup

ZAGREB - Met Marin Cilic als kopman gaat het Daviscupteam van Kroatië eind deze maand op jacht naar de eindzege in het landentoernooi. Captain Zeljko Krajan maakte dinsdag zijn ploeg bekend voor de confrontatie met Argentinië, van 25 tot en met 27 november op een hardcourtbaan in Zagreb. Cilic, de nummer zeven van de wereld, doet deze week in Londen mee aan de ATP World Tour Finals met de acht beste tennissers van dit jaar.

Door ANP - 15-11-2016, 13:04 (Update 15-11-2016, 13:04)

De 28-jarige Cilic vormt de Kroatische ploeg met oudgediende Ivo Karlovic, Borna Coric en Ivan Dodig. De 37-jarige Karlovic was er al bij toen Kroatië in 2005 de Daviscup won.

De Argentijnse selectie bestaat uit Juan Martin Del Potro, Federico Delbonis, Guido Pella en Leonardo Mayer. Het Daviscupteam van Argentinië stond al vier keer eerder in de finale, in 1981, 2006, 2008 en 2011, maar die ging steeds verloren.