ANP Oud-ploeggenoten balen van boek Dekker

HILVERSUM - De oud-renners Michael Boogerd en Steven de Jongh zijn niet blij met de biografie van oud-wielrenner Thomas Dekker. Ze zijn onaangenaam verrast door de onthullingen over doping en seks.

Door ANP - 15-11-2016, 13:02 (Update 15-11-2016, 13:02)

Boogerd, oud-ploegmakker en ook kamergenoot van Dekker bij de toenmalige ploeg van Rabobank, is behoorlijk geschrokken van de naar buiten gekomen passages. ,,Ik kan me totaal niet vinden in wat ik tot nu toe gelezen heb'', vertelde de Haagse oud-prof dinsdag aan RTL Boulevard.

Dekker laat onder meer weten dat hij samen met kamergenoot Boogerd vlak voor de start van de Tour de France van 2007 enkele Oost-Europese prostituees inhuurde. Ook meldt het boek dat Dekker doping kocht van Boogerd. De winnaar van twee Touretappes zegt niet te zijn ingelicht over de komst van het boek. "Ik probeer al anderhalf jaar tevergeefs contact te zoeken met Thomas. Het boek komt dan ook als een onaangename verrassing."

De Jongh, die in een seksueel getinte passage voorkomt, reageerde via Twitter op de onthullingen in het boek. Hij is vooral boos op schrijver Thijs Zonneveld. ,,Bedankt voor de hoor en wederhoor. Niet gebeurd.''