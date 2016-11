Van Avermaet snel terug op de fiets

ANP Van Avermaet snel terug op de fiets

ANTWERPEN - De Belgische wielrenner Greg Van Avermaet kan over twee weken voorzichtig de training hervatten. De olympisch kampioen op de weg liep zaterdag bij een valpartij met zijn mountainbike een breukje op bij zijn linkerenkel. Van Avermaet ging onder het mes in het ziekenhuis van Antwerpen, waar het gebroken bot met een plaatje en wat schroefjes aan elkaar werd gezet.

Door ANP - 15-11-2016, 11:19 (Update 15-11-2016, 11:21)

De 31-jarige wielrenner mocht dinsdagochtend het ziekenhuis weer verlaten, met zijn voet in een beschermende schoen. ,,Hij gaat gelijk aan de slag met de fysiotherapeut en we verwachten dat hij over twee weken weer kan trainen op de rollerbank'', zei teamarts Max Testa van BMC. Over vier tot zes weken mag Van Avermaet weer buiten op zijn racefiets rijden.

,,Natuurlijk is zo'n blessure nooit fijn, maar beter nu dan in januari'', zei de olympisch kampioen. ,,Het moet lukken om op tijd fit te zijn voor het nieuwe seizoen.'' Van Avermaet zou dinsdag het startschot geven bij de zesdaagse van Gent, maar zijn enkelbreuk houdt hem uit Het Kuipke.